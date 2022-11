L'influenza arriva a Palermo, ricoveri all'ospedale dei Bambini: i consigli degli esperti e i sintomi

L'influenza è arrivata a Palermo e ha già provocato i primi casi nei bambini, i più delicati e dunque a rischio in questi casi, che qualche volta richiedono anche cure ospedaliere.

L'epidemia è comunque all'inizio e le corsie e pronti soccorsi non sono ancora pieni, per fortuna, come spiega la professoressa Claudia Colomba, Direttore UOC malattie infettive pediatriche dell'ospedale dei Bambini di Palermo: "Ci sono già i primi casi, lo abbiamo visto facendo i tamponi nasali - dice -. Da lì vediamo che tipo di virus è, e abbiamo individuato quello dell'influenza. Ancora l'epidemia non è iniziata, lo farà col freddo".

Per ora i sintomi non sembrano più forti degli altri anni: "Ma è ancora presto, bisognerà vedere l'impatto quando i casi saranno in forte aumento", dice la professoressa Colomba. Anche il Covid per ora sembra sotto controllo: "I casi si sono notevolmente ridotti - dice - Abbiamo in media 3-4 ricoveri e in gran parte entrano per altre patologie, ma una volta fatto il tampone risultano positivi".

Covid, influenza e virus sinciziale: i consigli dell'esperto

"Ci troviamo come ogni anno all'inizio della stagione autunnale di fronte ad un incremento considerevole dei contagi da virus respiratori. È un fenomeno dovuto al contesto climatico che cambia ma anche alla maggiore frequenza di contatti interpersonali a livello scolastico e negli ambienti chiusi come palestre o ludoteche - dice il professore Giovanni Corsello, professore ordinario di Pediatria all'università di Palermo -. Le malattie da raffreddamento, le sindromi influenzali e il COVID-19 rientrano in questo ambito, per cui si sta verificando come atteso un aumento del numero dei casi. Si tratta però in larga parte di fenomeni non allarmanti sul piano clinico, con manifestazioni lievi che si risolvono entro qualche giorno con terapia di supporto (antipiretica, analgesica e idratazione adeguata)". Sulle nuove varianti Covid, Corsello spiega che "quelle diffuse sinora non hanno avuto un impatto rilevante sui bambini in termini di gravità di malattia o di complicanze. Si sono rilevate più contagiose e più rapidamente diffusive, ma non più gravi. È per questo che il numero di bambini che si sono ammalati è cresciuto ma non altrettanto per fortuna il numero di bambini che hanno avuto necessità di ricovero o che hanno avuto complicanze temibili come la sindrome multinfiammatoria sistemica (MIS-C), il cui numero di casi e l’ampiezza del quadro clinico sembrano in riduzione rispetto alle fasi iniziali della pandemia".

Per quanto riguarda l'influenza e gli altri virus respiratori, Corsello sottolinea come sia "importante vaccinare i bambini per l'influenza, in modo tale da scongiurare eventuali complicazioni e ricadute ricorrenti. Lo scorso anno la popolazione pediatrica dei primi anni di vita ha dovuto scontare il cosiddetto “debito immunitario” - dice il professore - dovuto al fatto che nell’anno precedente il confinamento in casa e l’uso diffuso di mascherine e mezzi di protezione individuale avevano ridotto in modo notevole la diffusione dei virus respiratori, facendo aumentare il numero di soggetti suscettibili senza risposte immunitarie specifiche di protezione anche indiretta - dice -. Quest’anno almeno in parte questo debito è stato saldato e si prevede una riduzione del numero e anche in media della gravità dei casi. Dobbiamo aspettarci comunque nei bambini più piccoli esposti ai contagi perché frequentano asili nidi o scuole primarie un maggior numero di casi di infezioni respiratorie ricorrenti. Situazioni che vanno gestite e trattate in stretta relazione con il pediatra di famiglia, per accelerarne il decorso e trattare tempestivamente eventuali complicanze e sovrainfezioni batteriche. È necessario però ribadire che la frequenza scolastica è per i bambini una necessità e va garantita anche a fronte del rischio di infezioni ricorrenti, invitando naturalmente le famiglie ad evitare di far frequentare ambienti scolastici a bambini che hanno sintomi respiratori in atto, perché aumenta il rischio di contagiare gli altri ma anche il rischio di andare incontro a complicanze o a forme cliniche più gravi.

© Riproduzione riservata