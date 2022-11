Palermo, aveva una pistola sotto al sedile dell'auto pronta a sparare: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un ventottenne, Paolo Clemente, trovato in possesso di una pistola in via Cesare Brandi, nel quartiere Zen di Palermo, a bordo di una Lancia Y insieme ad altri amici che non sapevano della pistola nascosta sotto il sedile. L'arma era senza sicura e pronta a esplodere i colpi.

L’arma, una Rimar modello 85 a salve, era stata modificata e nel caricatore aveva 4 proiettili calibro 7.65, mentre altri sono stati trovati dentro un borsello. Il gip Cristina Lo Bue ha convalidato l’arresto solo per Clemente, posto ai domiciliari.

