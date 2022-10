Palermo, rubato un pulmino per le terapie dei ragazzi disabili: «Aiutateci a ritrovarlo»

Rubato un pulmino a Palermo, la notte tra il 6 e il 7 ottobre, che serviva per le terapie di ragazzi e bambini disabili. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il mezzo era parcheggiato nella bretella di viale Regione siciliana, angolo Via Giovanni Evangelista di Blasi, in direzione Trapani.

A lanciare un appello il presidente dell'Ordine dei medici di Palermo Toti Amato: "Chi ha fatto questo probabilmente non immaginava di mettere a rischio le speranze e la gioia di bambini e ragazzi con miolesioni traumatiche gravissime inseriti in un percorso clinico e riabilitativo grazie a un progetto sperimentale del Trauma Center di Villa Sofia - dice Amato -. Non è il furto di un pulmino qualsiasi, ma lo scippo ai danni dell'associazione siciliana Medullolesi spinali di un mezzo indispensabile per il trasporto di bambini della scuola primaria e secondaria con disabilità motoria. Il veicolo non garantiva solo il trasferimento a scuola e per le attività sanitarie, ma l'interazione tra ragazzi accumunati dalla stessa sfida senza la paura di sentirsi giudicati".

Appello anche da Villa Sofia: "Aiutateci a ritrovare o ad acquistare un altro bus. Si tratta di un Ducato bianco di 9 posti targato EK793PY". A lanciare l'appello il consigliere dell'Omceo di Palermo Antonio Iacono, direttore del Trauma Center dell'ospedale, nonché responsabile scientifico del progetto riabilitativo.

"Il pulmino utilizzato anche come scuolabus - ha spiegato Iacono - venerdì mattina era pronto a partire, ma quando i ragazzi sono arrivati sul posto, un'amara e triste sorpresa: il veicolo non c'era più. Grazie ad una prima donazione della stessa agenzia che gestisce il supporto logistico del progetto, il servizio è ripartito con un nuovo mezzo affittato, ma quando le risorse finiranno saremo costretti a interromperlo. Non permettiamolo, basta un piccolo gesto di solidarietà da parte di tutti".

"Con il supporto dell'Ordine è stato istituito un fondo di solidarietà per chi volesse offrire un contributo per l'acquisto di un nuovo pulmino" ha concluso il consigliere dell'Omceo. Per chi volesse contribuire ecco le coordinate:

Istituto bancario Credit Agricole - Ordine dei medici chirurghi di Palermo - Iban IT 51Q0623004609000015373474 - Causale: fondo di solidarietà per l'acquisto di un pulmino destinato ai ragazzi affetti da miolesioni.

“Esprimo profonda amarezza e rabbia per il furto del bus utilizzato dall’associazione siciliana Medullolesi spinali per il trasporto dei bambini con deficit motori. Un furto che blocca le attività di questi bambini disabili. Il mio appello è a chi ha commesso il furto a restituire il bus. A nome dell’amministrazione, ringrazio i soggetti che hanno subito attivato azioni di solidarietà per permettere di non interrompere il servizio”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

