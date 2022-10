Palermo, provano 3 volte a rifilare una banconota da 50 euro falsa: due ragazzini denunciati

Due ragazzini sono stati denunciati per aver provato a rifilare a tre commercianti a Palermo una banconota di 50 euro falsa. Prima ci avrebbero provato in un panificio, poi in una tabaccheria e infine in un altro negozio sempre in via Malaspina. In tutti e tre i casi però i commercianti gli avrebbero fatto notare che quella banconota era falsa. La polizia ha denunciato i due 15enni. A chiamare gli agenti di polizia è stato uno dei commercianti.

Di fronte all’insistenza dei giovani, il negoziante gli avrebbe fatto presente che l’unica cosa da fare con quel pezzo di carta straccia era andare alla Banca d’Italia per distruggerla. Loro invece sarebbero usciti da quel negozio per provarci in un altro. I due giovani avrebbero provato a giustificarsi sostenendo di averla ricevuta. Non hanno convinto i poliziotti che li hanno denunciati.

