Traffico paralizzato per un incidente in via Dante, a Palermo. Un pullman privato si è scontrato con un Fiat Doblò all’incrocio con via Sammartino. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Lungo via Dante si è creata una lunga fila di auto e autobus. Il traffico è andato in tilt.

