Rapinarono un furgone pieno di tabacchi, due arresti a Palermo

Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato Francesco Mistretta, 54 anni, ed Alessandro Tutone, 30 anni, accusati di una rapina ai danni di un furgone porta sigarette a Palermo. Il colpo sarebbe stato commesso in via Rocco Jemma, nella zona di via Oreto.

Il provvedimento è stato firmato dal gip Nicola Aiello. Secondo la tesi dell’accusa, i due avrebbero bloccato il dipendente e rubato tabacchi per un valore di 10 mila euro. Gli agenti hanno individuato gli assalitori analizzando le immagini di alcune telecamere di sicurezza, intercettando i loro telefonini, incrociando i tabulati e raccogliendo una serie di testimonianze.

© Riproduzione riservata