Palermo, il giudice ritarda a depositare le motivazioni: in tre scarcerati

Tre presunti boss di Borgetto, nel Palermitano, tornano in libertà, scarcerati dopo 6 anni di detenzione per decorrenza dei termini: il giudice di appello che li ha condannati, dopo quasi due anni non ha depositato le motivazioni, mentre i termini per la custodia cautelare sono scaduti.

I tre sono Nicolò Salto, che aveva avuto in appello 18 anni; Giuseppe e Francesco Giambrone, padre e figlio (rispettivamente condannati a 15 e a 9 anni).

In realtà ne figura un quarto tra i condannati, Antonio Salto, il quale aveva avuto inflitti 12 anni, ma è latitante.

Tutti avevano usufruito di forti sconti di pena in appello, rispetto al primo grado. Il processo è scaturito nell’ambito dell’operazione antimafia Kelevra, che portò in carcere 9 presunti affiliati alla cosca. I quattro oggi liberati avevano optato per il rito ordinario.

