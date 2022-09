Una donna di 68 anni di Cefalù è caduta in una scarpata di quattro metri ieri sera mentre stava andando a trovare una vicina di casa. Ha perso l’equilibrio ed è scivolata lungo il pendio. Sono scattati i soccorsi e sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Le squadre di soccorso hanno recuperato la sessantenne e la hanno affidata ai sanitari del 118. Non è in pericolo di vita.

