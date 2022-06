Controlli fra Termini e Cefalù: maxi sequestro di tonno privo di tracciamento

I militari della guardia costiera di Termini Imerese e Cefalù, con la polizia stradale di Buonfornello, hanno effettuato dei controlli la scorsa notte nei comuni di Termini Imerese, Campofelice di Roccella e Cefalù. Fra l'altro, hanno bloccato un furgone che trasportava 12 esemplari di tonno. L’autista è stato multato e il pesce di oltre una tonnellata è stato sequestrato perché senza la documentazione per ricostruire la tracciabilità della filiera.

I veterinari dell’Asp hanno dichiarato il tonno non idoneo al consumo ed è stato affidato ad una società appositamente autorizzata per la successiva distruzione. La commercializzazione del prodotto, avrebbe provocato un grave pericolo per tutti i consumatori finali a causa della potenziale presenza di patogeni e parassiti quali, fra i più pericolosi, l’anisakis.

