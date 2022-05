«Troppo vento, aereo si rialza durante l'atterraggio a Palermo

Paura sul volo della Ryanair Verona-Palermo che doveva atterrare nell’aeroporto Falcone Borsellino alle 13.20. Il velivolo della compagnia irlandese ha iniziato la procedura di atterraggio, ma mentre stava per toccare terra si è immediatamente rialzato in volo.

«Sono stati momenti di paura - dicono alcuni passeggeri che tornavano da Verona a Palermo - Durante tutto il volo abbiamo sentito strani rumori. Poi d’un tratto quando il pilota ci aveva informato che stavamo atterrando abbiamo assistito alla manovra repentina di risalita. Il pilota ci ha detto che c’era troppo vento in quel momento per proseguire nell’atterraggio sulla pista. Siamo rimasti venti minuti in aria attorno all’aeroporto». La torre di controllo ha dato di nuovo il via libera per l’atterraggio che è stato completato alle 13.45. «Viaggiamo spesso - aggiungono i passeggeri - Una volta scesi non abbiamo notato in pista non c’era tutto questo vento, ma chissà cosa sarà successo».

