Rap: ecco le vie interessate allo spazzamento meccanizzato notturno

La Rap ha diffuso la programmazione relativa alle vie che saranno servite, dal 30 maggio al 3 giugno 2022, in turno notturno, dallo spazzamento meccanizzato con l’ausilio della Polizia Municipale e delle autogrù Aamat. Il 2 giugno, festivo, non è previsto servizio.

Stanotte si interverrà in via Piersanti Mattarella. Domani, venerdì, in via Marchese di Roccaforte. Le suddette vie sono oggetto in queste ore di interventi relativi alla pulizia delle postazioni campane RD, ritiro ingombranti abbandonati su strada e di comunicazione sul campo del passaggio, secondo calendario, delle macchine spazzatrici.

Spazzamento meccanizzato dal 30 maggio al 03 giugno 2022 in ottava circoscrizione. Lunedì 30 maggio: via dei Cantieri; martedì 31 maggio: via Remo Sandron – via Ferro Luzzi – piazza Giachery – via Albiri; mercoledì 01 giugno: via Duca della Verdura; giovedì 02 giugno festivo; venerdì 03 giugno: via Carlo Alberto Dalla Chiesa.Contestualmente sempre la settimana prossima RAP ha previsto interventi mirati anche in alcune vie della seconda, terza, quarta e sesta circoscrizione, sia con l’ausilio delle spazzatrici che non un moto lambro al seguito. Nello specifico: lunedì in piazza Ponte Ammiraglio; martedì: via dell’Allodola (da viale Regione Siciliana a via Villagrazia); mercoledì : via Molara (da piazza Olio di Lino a piazza Molara) – piazza Molara; giovedì : No servizio; venerdì: viale Strasburgo (da via Praga a via Alcide de Gasperi).

