Mancano i pannelli ignifughi, a rischio la stagione al teatro di Verdura a Palermo

Il programma artistico della stagione estiva del teatro di Verdura a Palermo è a rischio. E’ una corsa contro il tempo quella a cui gli uffici comunali devono far fronte, per adeguare il palco alle richieste dei vigili del fuoco. Quattro gare indette dal Coime per acquistate dei pannelli ignifughi sono andate deserte. Il Comune ha convocato una conferenza di servizi per cercare di trovare una soluzione e non bloccare la stagione estiva degli spettacoli. Una riunione alla quale, parteciperanno il vicesindaco Fabio Giambrone, l’assessore alla Cultura Mario Zito, e il dirigente del Coime Francesco Teriaca. I bandi andati deserti sono stati pubblicati il 14 luglio 2021, il 14 dicembre 2021, il 14 gennaio 2022 e il 7 marzo 2022. Nessuna ditta ha risposto. Sarà la riunione una delle ultime spiagge per non mandare in fumo il programma artistico estivo di quest’anno.

