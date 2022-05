Oltre un milione di euro a Palermo per aiutare i più poveri, ecco i beneficiari

La Giunta comunale di Palermo ha approvato la rimodulazione del fondo "quota povertà estrema". Somme destinate a finanziare interventi e servizi in favore di persone in grave marginalità adulta, in condizione di povertà estrema e senza dimora. Le risorse permetteranno all’area della Cittadinanza solidale di poter finanziare interventi per la permanenza in strutture residenziali di persone che non hanno una possibilità di sistemazione per insufficienza di autonome risorse finanziarie e per la loro situazione di fragilità sociale. La somma totale assegnata al comune di Palermo pari a 1.029.600 euro è così ripartita: 100.000 euro per finanziare servizi di assistenza notturna e diurna su strada; 102.000 euro per servizi a domicilio di I livello; 827.000 euro per finanziare interventi per la permanenza in strutture residenziali di persone fragili prive di risorse finanziarie autonome.

"La rimodulazione richiesta al ministero delle Politiche sociali e del Lavoro ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione di valutazione - ha detto l’assessore Cinzia Mantegna -. Le somme destinate daranno ulteriori possibilità al settore della Cittadinanza solidale di aiutare e sostenere le persone in condizione di povertà". "Si tratta di una precisa scelta da parte dell’amministrazione comunale a sostegno delle categorie più fragili delle nostra comunità che necessitano di aiuti immediati - ha spiegato il sindaco, Leoluca Orlando -. La povertà è la base delle forme più odiose di ingiustizia e discriminazione e questa rimodulazione, che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione di valutazione del Ministero del lavoro, rappresenta un altro importante passo nel cammino della città a tutela dei diritti della persona".

