Rosa dei venti in via Emerico Amari, gli architetti di Palermo: "Occasione persa"

La rosa dei venti disegnata sull'asfalto in via Emerico Amari non sembra convincere del tutto i palermitani. Almeno stando ai commenti sui social che in queste ore in molti stanno postando.

A contribuire al dibattito l'Associazione Progetto Città, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato la fotografia del disegno realizzato davanti alla Camera di Commercio con un post che non lascia spazio a dubbi: "Via Emerico Amari la rambla di Palermo. Vorremmo capire chi ha avuto l'idea di questa genialata. Ultimo regalo del Sindaco alla città di Palermo!!!!!".

A rincarare la dose Iano Monaco, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Palermo e della sua Fondazione: “Altro che Rambla di Palermo. Si tratta della ennesima occasione persa o non colta di dare forma e dignità architettoniche a uno spazio urbano di particolare importanza e delicatezza in cui la città si apre al suo porto, reso più complesso dai problemi della mobilità fronte mare”.

Monaco annuncia che “domani la riunione del Consiglio dell’Ordine affronterà questi argomenti per formulare proposte concrete di collaborazione con il Comune di Palermo che saranno portate all’attenzione della nuova Amministrazione”.

Infine, una lancia in favore di Confartigianato che ha materialmente realizzato la Rosa dei venti: “La sua disponibilità avrebbe meritato da parte del nostro Comune ben diversa attenzione progettuale”.

