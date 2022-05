Palermo, sequestrate 273 magliette delle squadre di calcio vicino alla via Bandiera

La guardia di finanza di Palermo ha sequestrato 273 magliette di calcio di vari club di serie A e B e anche di campionati esteri con i marchi contraffatti. I militari del gruppo pronto impiego, nei pressi di via Bandiera, hanno trovato una «bancarella», con un ambulante che vendeva le magliette con nomi, marchi e segni distintivi nazionali ed esteri, tra cui sponsor commerciali, colori sociali e stemmi dei club taroccati. Il commerciante non è stato in grado di fornire alcuna documentazione idonea ad attestare la legittima provenienza dei capi di abbigliamento. L’uomo è stato denunciato e la merce sequestrata.

