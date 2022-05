Carini, bloccati ladri di tv e piastre: arrestati tre palermitani, denunciata una donna

I carabinieri hanno arrestato tre palermitani e denunciato una donna per furto aggravato. I militari della stazione di Villagrazia di Carini hanno sorpreso i ladri che erano riusciti ad entrare nel negozio Lidl di Carini e avevano portato via un televisore e cinque piastre ad induzione per un valore di 1.500 euro. I quattro erano arrivati a Carini a bordo di un’auto, ma non sono riusciti a fuggire via. La refurtiva è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale.

