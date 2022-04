Frana sulla statale 186, chiuso un tratto della strada fra Monreale e Palermo

Un grosso masso incombe sulla statale 186, a Borgetto (Palermo), nel tratto tra Monreale e Palermo, appena trattenuto da una rete metallica installata su una parete rocciosa. Un altro masso, più piccolo, è arrivato in strada ma è stato subito rimosso. Per ragioni di sicurezza è stato deciso di chiudere il tratto al transito veicolare. A breve verrà emanata un’apposita ordinanza ma intanto l’amministrazione comunale ha già annunciato l’interdizione per i prossimi 15 giorni.

Il masso, si stima di 4 tonnellate, al momento retto dalla rete. «E’ stato notato dai tecnici - dice il comandante della polizia municipale di Borgetto, Castrense Ganci - che la rete è nella sua massima tensione. Dunque resta il pericolo di cedimento e per questo si è stabilito per la chiusura del tratto di strada».

