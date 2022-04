Stagione balneare a Palermo, la mappa dei divieti fino al 31 ottobre: ecco i tratti off limits

Via alla stagione balneare a Palermo, e ci sono i primi divieti. L'ordinanza è stata emanata con la quale il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per motivi di salute pubblica ha disposto, in alcuni tratti della città, il divieto di balneazione, dall’1 maggio al 31 ottobre.

L'ORDINANZA COMPLETA

I tratti chiusi per inquinamento

Non ci sono grandi novità rispetto allo scorso anno: c'è l'aggiunta della località Locamare a Mondello, per il resto si tratta di luoghi già conosciuti per i divieti. Dunque, la costa non balneabile per inquinamento è quella della spiaggia Vergine Maria, Barcarello, 100 metri ovest sbocco Ferro di Cavallo Locamare (Mondello), dalla fine del porto di S.Erasmo all’inizio del porto della Bandita, dalla fine del porto della Bandita al Lido Olimpo e Lido Olimpo medesimo.

Tratti di costa in cui non sarà possibile fare il bagno per ragioni di sicurezza

Inoltre, è vietata la balneazione «per altri motivi», ovvero per ragioni di sicurezza, nei seguenti tratti di mare e di costa: porticciolo di Sferracavallo, porto Fossa del Gallo, porto di Mondello, porto dell’Addaura, dal porto di Vergine Maria al porto S. Erasmo compreso il porto di Palermo, porto della Bandita.

