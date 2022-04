Una donna ucraina a Cefalù canta e dedica "Va Pensiero" al figlio che combatte

Madre e figlio non si possono abbracciare a causa della guerra e così Alina Fenyk, nata e cresciuta in Ucraina, che da qualche tempo vive a Cefalù, ha deciso di affidarsi alla musica per raggiungere Roman. Il ragazzo 21enne, è rimasto a Kosiv ed è stato reclutato per la guerra. I due non riescono spesso a comunicare e così la donna ha ha pensato di raggiungerlo con la sua voce cantando e registrando: “Va pensiero” di Giuseppe Verdi.

Vuole che il video, anche attraverso i social, possa arrivare a Roman, varcare i confini ucraini e raggiungerlo. La donna si è posta accanto al pianoforte, in piedi, con un vestito rosso, e ha cantato con molto trasporto "Va pensiero". Ad accompagnarla al pianoforte, la pianista Liana D’Angelo.

"Emozionata e commossa di aver contribuito a questo omaggio musicale che - dice Liana D'Angelo - la mia amica ucraina Alina Fenyk, residente e Cefalù, ha voluto dedicare al figlio Roman di 21 anni reclutato dentro i confini della sua nazione a seguito di questa inutile e maledettissima guerra, come tutte le guerre, inflitta dalla Russia".

© Riproduzione riservata