Capo d'Orlando, guida l'auto a oltre 100 anni: "Ogni giorno colazione al bar"

Ogni mattina, come racconta lo stesso centenario in un video postato dal blog "Bella Sicilia" prende la propria auto per andare in giro per la città del Messinese e per fare colazione. "Sto bene - dice nel video nel quale si mette al volante con al fianco il figlio della sua utilitaria di color bianco - ogni mattina esco per andare a fare colazione".

Cintura ben allacciata, mani sul volante e destrezza nel posteggiare il veicolo in retromarcia. Il risultato? Un parcheggio perfetto. "Sono stato sempre nel sociale, quando ero in servizio ho aiutato tante persone. La vita è dura, a volte ingiusta ma vuoi o non vuoi la si deve accettare per quella che è. Cosa voglio come regalo per i prossimi 101 anni? Quello di essere presente!".