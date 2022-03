Palermo, ruba le griglie delle fognature: incastrato dalle telecamere

Gli agenti della polizia municipale hanno denunciato un palermitano di 30 anni per furto. Lo scorso primo marzo era arrivata la segnalazione di un furto di una decina di griglie in ferro della rete fognaria in viale Francia a Palermo. Una pattuglia della polizia locale ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per individuare i responsabili. Nelle immagini si vedeva un autocarro con la targa ben visibile con due persona a bordo. Una alla guida e un secondo che, sceso dal mezzo, rubava le griglie metalliche e le caricava nel cassone. Nei giorni successivi alcuni agenti hanno notato il mezzo, che non aveva assicurazione, in viale Michelangelo. Nel corso di un controllo sono stati trovati dentro il furgone attrezzi da lavoro probabilmente utilizzati per lo scasso: martello, giraviti, chiavi inglesi, tenaglia e una matassa di rame. Il proprietario è stato portato in caserma in via Ugo La Malfa. Ha ammesso di essere stato lui a rubare le griglie. L’autocarro è stato sequestrato.

© Riproduzione riservata