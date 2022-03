Palermo, bocciata definitivamente dai giudici la nuova farmacia nel quartiere Uditore

La seconda farmacia nel quartiere di Uditore di Palermo è illegittima: lo ribadisce la sentenza d’appello. Ne danno notizia gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.

La vicenda nel racconto dei legali. Nel gennaio 2020, il Consiglio comunale di Palermo ha disposto l’istituzione di due nuove sedi farmaceutiche: una nel quartiere Uditore e l’altra nel quartiere Arenella. Il Tar Sicilia Palermo, accogliendo il ricorso proposto dalle titolari di una farmacia del quartiere Uditore in prossimità della quale sarebbe stata istituita quella nuova, assistite in giudizio proprio da Rubino e Impiduglia, ha annullato il provvedimento di istituzione della nuova farmacia, per la mancata valutazione, da parte del Comune di Palermo, dei necessari pareri dell’Asp e dell’Ordine dei farmacisti.

La sentenza è stata impugnata in appello dai titolari della nuova farmacia. Ma adesso è stata confermata in secondo grado dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, che, pronunciandosi sulla vicenda, ha dichiarato definitivamente l’illegittimità dell’istituzione della nuova farmacia nel quartiere Uditore, condividendo le censure formulate già in primo grado e ribadite in appello dai legali Rubino e Impiduglia.

In appello, i due avvocati hanno ribadito come, pur sussistendo, secondo la normativa di riferimento, la competenza del Comune in materia di istituzione e localizzazione delle farmacie, questo non possa prescindere dalla previa acquisizione e valutazione obbligatoria dei pareri dell’Azienda sanitaria provinciale e dell’Ordine dei farmacisti per l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche. Hanno sottolineato, altresì, come, nella delibera contestata, non erano state espresse le ragioni che avevano indotto il Comune ad istituire le nuove sedi farmaceutiche proprio nei quartieri Uditore e Arenella anziché altrove.

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto il ricorso proposto dai titolari della nuova farmacia, confermando di fatto la sentenza di primo grado emessa dal Tar Palermo.

