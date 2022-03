Belmonte, sequestrate 60 casse di frutta, uova e vino a un ambulante: andrà tutto a Biagio Conte

I finanzieri della compagnia di Bagheria hanno sequestrato oltre 60 casse contenenti frutta, verdura, uova, vino ed altri generi alimentari a un venditore ambulante su un’area pubblica nel comune di Belmonte Mezzagno.

Durante il controllo, i militari hanno accertato che il venditore era sprovvisto della prevista autorizzazione amministrativa per l’esercizio ambulante (rilasciata dal sindaco) necessaria per lo svolgimento dell’attività. Pertanto il trasgressore è stato segnalato all’autorità cittadina, ai sensi della legge regionale che prevede, oltre al sequestro ai fini della confisca della merce esposta alla vendita, una sanzione pecuniaria che va da 154 a 1.549 euro. I generi alimentari sequestrati sono stati consegnati al sindaco di Belmonte Mezzagno, per essere successivamente devoluti alla Missione di speranza e carità di Biagio Conte.

