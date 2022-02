La Lumsa di Palermo attiva un master per manager della moda

Al via in Sicilia il primo master di «Fashion & Luxury Management». Lo propone la sede di Palermo della Lumsa in partnership con l’Istituto europeo studi economici e direzionali, con il patrocinio di Sicindustria Palermo e di Confcommercio e Federmoda Palermo. Il corso prevede il rilascio di 60 Cfu e permetterà di ottenere il titolo di master di I livello a chi lo completa ed intende formare figure professionali manageriali che conoscano le dinamiche del mondo della moda e del lusso, della produzione artigianale e della gestione di impresa. Gli studenti, inoltre, in un’ottica di relazione con il territorio, potranno fare tirocini nelle aziende del fashion & luxury convenzionate incluse comprese quelle di ‘Mithos Fashion District’ (rete di 62 aziende siciliane riconosciuto come distretto dalla Regione Siciliana). Sarà possibile frequentare il master da Palermo ma anche in remoto dalla sede Lumsa di Roma.

Il master è stato preparato da Pietro Virgadamo, docente alla Lumsa, e Vincenzo Criscuoli, avvocato cassazionista. «Per affrontare le sfide del mercato, anche nel mondo del fashion & luxury - spiega Virgadamo - è necessario formare figure leader e manageriali che ne conoscano le logiche, la struttura della filiera e le principali dinamiche produttive, distributive e di comunicazione al fine di permettere loro di poter esprimere al meglio lo spirito imprenditoriale e le capacità di gestione aziendale grazie all’acquisizione di strategie di management adeguate al settore con un’attenzione al consumatore e alla produzione sostenibile». “Il Master partendo dallo studio delle dinamiche economiche e manageriali sottese alla creazione del prodotto, alle strategie di marketing, distributive e pubblicitarie, evidenzia le analisi strategiche di un brand di successo, riservando una particolare attenzione a tutti gli aspetti del fashion & luxury management», aggiunge Criscuoli. Attualmente sono operative convenzioni, tra gli altri, con Mythos Fashion District; Rete Imprese; Confcommercio-Federmoda Palermo; Sicindustria Palermo. Il corso inizierà a marzo, con iscrizioni aperte fino al 26 febbraio prossimo.

