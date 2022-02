Chat hot con ragazzi minorenni, a giudizio ex parroco di Caltavuturo

Processo col rito immediato per padre Vincenzo Esposito, il sacerdote di 64 anni, originario di Caltavuturo ma assegnato alla parrocchia di San Feliciano di Magione, nel Perugino, accusato di aver indotto alla prostituzione dei minorenni. Dopo l’accoglimento della richiesta della Procura, è in corso davanti al tribunale di Termini Imerese (già quattro le udienze tenute) il procedimento per il sacerdote imputato per aver chiesto, dietro pagamento, prestazioni sessuali a quattro sedicenni. Il prete è stato in passato anche parroco a Termini Imerese. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Vincenzo Giannetto

