Van Gogh multimediale, alla mostra già 17 mila visitatori

Sono finora quasi 17mila i visitatori di «Van Gogh Multimedia & Friends», la grande mostra sulla vita e sulle opere del grande pittore nei saloni di Palazzo Bonocore in piazza Pretoria, a Palermo, ideata e realizzata da Navigare srl e curata dalla professoressa Giovanna Strano, che ha studiato e condotto a lungo ricerche sui luoghi del grande maestro, e da Maria Rosso.

La mostra multimediale, in italiano ed inglese, una full immersion tra musica e colori, prende in esame, attraverso proiezioni in diversi monitor, la vita e le opere dell’artista, con la visione in video di molti dipinti e disegni, completata con informazioni sempre in italiano e inglese, dei periodi artistici vissuti da Van Gogh negli ultimi 10 anni della sua vita.

«È una mostra “impossibile”, che riproduce digitalmente tutta la forza provocativa di Vincent Van Gogh e la sua arte che lo rende il genio che conosciamo - spiega l’ideatore e promotore Salvatore Lacagnina -. Stiamo avendo moltissime scuole con la presenza di tanti studenti e insegnanti interessati a conoscere il grande maestro visto appunto dal digitale. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 23 gennaio.

