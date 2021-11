Villagrazia di Carini, nuovo crollo alla Torre del Baglio

È crollato un altro pezzo della Torre del Baglio di Villagrazia di Carini, una struttura che si trova proprio sul mare e che già tre anni fa era stata sottoposta a sequestro dalla polizia municipale di Carini in seguito a precedenti crolli. A intervenire stamattina sono stati i vigili del fuoco.

Il Comune ha in programma una ristrutturazione del bene, che è di proprietà privata, ma per procedere attende il via libera della Sovrintendenza ai beni culturali. L'immobile, chiamato anche Torre del Borgo Pescatore, ha infatti un grande valore storico, si tratta di una costruzione del 1538 e fa parte del complesso dei beni del principe di Carini, Cesare La Grua. La zona è interamente transennata, anche per garantire l’incolumità pubblica. Gli agenti degli agenti della polizia municipale di Carini avevano sequestrato la Torre nel luglio del 2018.

