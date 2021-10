Nubifragi a Palermo e Trapani, un tornado investe Catania

Un violento nubifragio ha colpito molte zone di Palermo. La fitta pioggia caduta sulla città nelle ultime ore, fenomento previsto dall'allerta arancione diffusa ieri dalla Protezione civile, ha creato allagamenti e disagi alla viabilità. Non sono mancate le chiamate i centralini del comando provinciale dei vigili del fuoco, intervenuti in particolare nella zona del quartiere Uditore, in via Bernini, per un palo della luce caduto sulla strada, forse a causa di un fulmine. Un grosso albero è caduto rovinosamente su un'auto posteggiata in via Pitrè.

Una bomba d'acqua ha colpito Trapani causando allagamenti e temporanei black-out elettrici. Anche le linee telefonifiche sono andate in tilt. Nel capoluogo sono finite sott'acqua, con disagi alla viabilità, la zona del porto, il rione Cappuccinelli, via Marsala e via Virgilio. A Erice è saltato un tombino in via Marconi. Situazioni difficili per la viabilità nelle vie San Francesco di Paola e Madonna di Fatima, e a Pizzolungo. I vigili del fuoco non segnalano danni a persone o cose. Le linee Vodafone e Tim tutt'ora vanno a singhiozzo.

Tre voli dirottati su altri scali

La forte pioggia ha costretto alcuni voli diretti al "Falcone e Borsellino" di Palermo di dirottare verso altir scali. Il Malpensa-Palermo delle 10 è ha fatto direzione Catania, cosi' come l'altro volo proveniente dal capoluogo lombardo delle oee 10.15. Dirottato su Cagliari, invece, il volo proveniente da Venezia Marco Polo.

Un forte «tornado» seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nel centro storico di Catania causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Segnalata la presenza di feriti. Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti. Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli

interventi di soccorso. E’ quanto si legge sulla pagina Fb del Comune che «raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza».

L'allerta meteo sull'Isola

L'allerta meteo "arancione" diffusa ieri dalla Protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico ha trovato conferma nelle prime ore del mattino con precipitazioni diffuse nella costa orientale dell'Isola. Nel corso del pomeriggio i fenomeni investiranno ancora il Palermitano, il Trapanese ed il Messinese dove sono previsti forti temporali e grandinate. In serata la perturbazione che ha attraversato il nord Italia e le regioni centrali investirà la nostra regione con piogge e temporali in tutte le province, localmente più intense nella costa settentrionale e nel Catanese.

© Riproduzione riservata