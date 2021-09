Palermo, 300 grammi di hashish nascosti in un magazzino in centro: arrestato un 40enne

I carabinieri hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un palermitano, di 40 anni. L’uomo è stato notato aggirarsi con fare circospetto per i vicoli del mercato del Capo e introdursi frettolosamente in un vecchio magazzino in via Sant'Agostino.

La perquisizione personale e al deposito a lui in uso, con il determinante contributo di un’unità cinofila, ha permesso di recuperare oltre 300 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 170 euro ritenuti frutto dell’illecita attività di spaccio. La droga immessa nel mercato al dettaglio, secondo una stima degli investigatori, avrebbe fruttato oltre 3 mila euro. All’indagato sono stati concessi gli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata