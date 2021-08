In 150 a ballare senza mascherine, chiuso per 5 giorni un locale di Cinisi

I carabinieri della compagnia di Carini hanno interrotto in un locale a Cinisi una serata danzante con 150 clienti. Per il mancato rispetto delle norme anti covid sono stati denunciati 4 persone: i 2 proprietari del locale, l'amministratore legale e il dj, accusati di apertura abusiva di pubblico trattenimento e svolgimento trattenimenti danzanti in assenza di licenza.

I clienti - un numero oltre il limite di capienza - non rispettavano le norme per il contenimento della pandemia e non utilizzavano le mascherine. L'esercizio commerciale è stato chiuso per cinque giorni e gli strumenti musicali e gli amplificatori sequestrati.

