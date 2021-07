Palermo, 7mila articoli non sicuri sequestrati in un negozio gestito da un cinese

Oltre 7mila articoli non sicuri sono stati sequestrati dalla guardia di finanza all'interno di un’attività commerciale in corso Calatafimi a Palermo, gestita da un soggetto di etnia cinese. Tra gli articoli, anche 250 giocattoli ritenuti non sicuri in quanto sprovvisti del marchio CE, delle informazioni e delle avvertenze riguardanti la sicurezza dei prodotti commercializzati.

Sequestrati, inoltre, circa 6mila prodotti per la scuola e per la casa non riportanti alcuna indicazione in lingua italiana né le ulteriori indicazioni minime quali produttore, importatore, luogo d’origine, particolari istruzioni e precauzioni per l’utilizzo , ed infine circa 1.000 prodotti di elettronica sprovvisti di idonea marcatura CE, documentazione nonché istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali.

Elevate sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di oltre 9mila euro.

