Santa Flavia: trovato un ordigno bellico, spiaggia vietata

Un ordigno bellico è stato trovato nel mare di Santa Flavia. Il sindaco ha vietato il bagno nella spiaggia del Kafara sino a quando non sarà rimossa la bomba. A darne notizia è stato lo stesso primo cittadino, Salvatore Sanfilippo, che ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto la chiusura del tratto di costa, lo sgombero dei bagnanti e il «divieto di permanenza negli immobili antistanti la spiaggia del Kafara e adiacenti l’ex hotel Kafara». L'ordigno è stato individuato in un punto che si trova a circa 25 metri dalla battigia e a una profondità di 4 metri. «Pur considerando il periodo estivo e la voglia di tutti di volerci divertire liberamente - scrive il sindaco - ho ritenuto dover assumere provvedimenti a tutela dell’incolumità pubblica e privata, nelle more che il Genio militare provveda al disinnesco dell’ordigno». L’intervento sarà eseguito dal personale del Genio militare con il supporto dei sommozzatori del Nucleo di Augusta specializzato nelle immersioni.

