Palermo, due agenti di polizia aggrediti e feriti all'ufficio immigrazione

Due agenti di polizia dello stato delle volanti sono stati aggrediti da un migrante irregolare che era stato portato all'ufficio immigrazione dopo un intervento in via Maqueda.

"L'uomo si è scagliato contro i due poliziotti del commissariato Oreto procurando loro fratture guaribili rispettivamente in 15 e 30 giorni - dice Pasquale Guaglianone, segretario generale per la provincia di Palermo di Les Polizia di Stato - Alla fine, grazie alla loro professionalità ed alle loro capacità i due agenti sono riusciti ad immobilizzare ed arrestare l'aggressore". Per il sindacato servono modifiche nelle leggi e nei regolamenti.

"La questione va anche oltre l'opportunità o meno di dotare gli uomini in divisa di nuove strumentazioni - aggiunge il segretario Guaglianone - Il vero problema consiste nelle leggi e nei regolamenti della Polizia di Stato ancora fermi al 1981. I poliziotti rischiano la vita per garantire la sicurezza dei cittadini e contemporaneamente vivono l'incubo di doversi difendere nelle aule di tribunale. Il famoso "atto dovuto" implica la mancanza di tutele legislative e di garanzie funzionali a favore dei poliziotti come nel caso dei colleghi in servizio alla stazione Termini di Roma. Tutto ciò non è più sostenibile, è urgente rivedere l'intero quadro normativo".

© Riproduzione riservata