Corsa al vaccino a Palermo, code e tensioni: nuovi target per il turno della notte, ma scarseggia Pfizer

Attese anche di 4 ore per ricevere la dose del vaccino anti-Covid a Palermo: negli ultimi giorni, complice anche l'apertura della Fiera h24, sono aumentate le persone che hanno ricevuto il siero. Questa mattina, il padiglione A20 che accoglie il turno notturno, la cui ultima prenotazione è fissata alle 7,30, ha chiuso i battenti intorno alle 12. Sono stati circa 900 i cittadini che hanno scelto questa fascia oraria e che hanno atteso anche 4 ore per la somministrazione: stamattina, gente che aveva la prenotazione per le 6,30 ha infatti ricevuto la propria dose oltre le 10. File composte anche se c'è da segnalare che le attese del turno notturno, il cui ingresso è da piazza Generale Cascino (il turno diurno da via Sadat), non avvengono sotto i gazebo e non ci sono panche che permettono di sedersi in attesa del deflusso. Stamattina sono stati registrati momenti di tensione.

All'interno del padiglione, per le fasce ammesse fino a oggi (over 40 senza patologie e 16-59 anni con patologie non gravi), la scorsa notte è stato somministrato il vaccino Pfizer o il Johnson & Johnson, quest'ultimo inoculato sotto richiesta del vaccinando, anche se in qualche caso i medici hanno espressamente indicato il monodose.

Intanto, diminuiscono le scorte di Pfizer e da alcuni giorni, così come da circolare dello scorso 19 maggio inviata alle Asp dal direttore dell'osservatorio epidemiologico dell'assessorato alla Salute, Mario La Rocca, viene somministrato soltanto a chi ha effettuato la prenotazione. "Molti centri vaccinali periferici ieri hanno chiuso per mancanza di vaccini - ha dichiarato a Tgs il commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa - dirottando le persone in Fiera. Abbiamo quantitativi limitati di Pfizer per questa settimana, la prossima settimana ne dovremmo avare di più e tra due settimane non dovremmo avere più problemi".

I medici sottolineano che diversi cittadini nelle ultime ore hanno scelto il Johnson & Johnson e ci sarebbe meno diffidenza per Astrazeneca. E intanto, da oggi, il turno notturno può essere prenotato, sul sito della Fiera, anche da altre categorie: personale scolastico, forze dell'ordine, dai 60 ai 79 anni, conviventi e caregiver di soggetti ad alto rischio.

Stamattina, in Fiera, c'è stato anche un sopralluogo delle forze dell'ordine; domani il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Palermo in occasione delle commemorazioni della Strage di Capaci, visiterà l'hub del capoluogo. Ad accoglierlo, alle 11, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Saranno presenti il commissario per l'emergenza Covid di Palermo Renato Costa, il direttore generale dell'Asp Daniela Faraoni e il dirigente generale dell'assessorato alla Salute Mario La Rocca.

© Riproduzione riservata