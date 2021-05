Anziano aggredito a Palermo resiste e mette in fuga il rapinatore

Resiste all'aggressione di un rapinatore e lo mette in fuga. È successo in via Principe di Villafranca, poco distante da via Libertà, a Palermo. Protagonista un anziano professionista che stava per essere rapinato.

Poche ore dopo la disavventura la polizia ha anche arrestato l'aggressore che aveva sorpreso la sua vittima alle spalle poco prima che facesse ingresso in uno stabile.

L'anziano è stato aggredito da un uomo a volto scoperto, che aveva tentato di strappargli la collanina. Il professionista però a quel punto non si è perso d'animo e ha reagito, entrambi sono caduti a terra. L'aggressore, a mani vuote e contuso a causa della caduta, è fuggito abbandonando il proprio motorino, dalla cui targa si è risaliti a lui.

