Palermo, divieti di balneazione fino al 31 ottobre: ecco dove non si può fare il bagno quest'anno

Il 16 maggio in Sicilia comincerà la stagione balneare, ma ci sono ampi tratti della costa palermitana dove sarà in vigore il divieto di balneazione dal 1° maggio al 31 ottobre 2021, così come prevede un'ordinanza di Leoluca Orlando. (Ecco il testo dell'ordinanza)

Dalla spiaggia di Vergine Maria alle zone portuali di Nondello e della Bandita, la lista dei divieti lunga.

Le analisi del servizio igiene e sanità hanno indotto il sindaco ad attuare il provvedimento che per alcune zone è dovuto alla persistente condizione di inquinamento, per altre a motivi di sicurezza.

I tratti di costa dove sarà in vigore il divieto di balneazione per inquinamento

• la spiaggia di Vergine Maria, per 400 metri;

• via Barcarello, per 250 metri;

• Mondello, dalla fine di piazza Mondello fino a via Piano di Gallo (300 metri);

• dalla fine del porto di Sant’Erasmo all’inizio del porto della Bandita (3700 metri);

• dalla fine del porto della Bandita al Lido Olimpo (2500 metri);

• Lido Olimpo, al confine con il territorio di Ficarazzi (760 metri).

Tratti di costa in cui non sarà possibile fare il bagno per ragioni di sicurezza

• porticciolo di Sferracavallo (700 metri);

• porto Fossa del Gallo (250 metri);

• porto di Mondello (200 metri);

• porto dell’Addaura (500 metri);

• porto Bandita (200 metri).

