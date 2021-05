Corruzione alla Rap di Palermo: mazzette a un dirigente: condannati due imprenditori

Il gup di Palermo Marco Gaeta ha condannato a 4 anni di carcere ciascuno l'imprenditore Emanuele Gaetano Caruso e la sua compagna Daniela Pisasale, arrestati due anni fa in flagranza di reato mentre consegnavano una mazzetta da 5 mila euro al dirigente della Rap Vincenzo Bonnano. Erano entrambi imputati di corruzione.

Il processo si è svolto in abbreviato, Bonanno, ha invece scelto l'ordinario ed è stato rinviato a giudizio. Caruso e la compagna erano titolari di diverse società operanti nel campo del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti come la Ecoambiente Italia s.r.l., con sede a Siracusa.

Bonanno, che dopo l'arresto è stato sospeso, era direttore tecnico della discarica di Bellolampo, gestita dalla Rap. Secondo gli inquirenti il funzionario, in cambio di un'accelerazione nell'iter dei pagamenti e dell'affidamento di lavori, riceveva denaro dai due imprenditori.

In merito alla sentenza, l'Ufficio Legale della RAP fa sapere che si costituirà parte civile all'udienza fissata per l'inizio del dibattimento previsto per il 4 ottobre 2021 davanti alla terza sezione penale collegiale.

