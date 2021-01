Trovato a spacciare in casa, arrestato un palermitano

La polizia ha arrestato un palermitano di 57 anni, B.A., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

I poliziotti del commissariato di “Porta Nuova” hanno controllato un tipo sospetto appena uscito da un'abitazione in zona Altarello, già nota per essere la residenza di un soggetto con precedenti per spaccio. Addosso alla persona fermata, gli agenti hanno trovato una modica quantità di sostanza stupefacente. Dopo le insistenti domande dei poliziotti, l'uomo ha ammesso di averla acquistata nella casa di B.A.

Entrati nell'abitazione, gli agenti hanno trovato in cucina circa 50 grammi di cocaina suddivisa in 9 dosi, oltre al relativo materiale per il confezionamento. Il 57enne aveva addosso 900 euro suddivisa in banconote da 20 e 50 euro.

