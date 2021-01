Coronavirus, vaccinati in provincia di Palermo più di 1000 operatori sanitari

Sono complessivamente 1.008 gli operatori sanitari vaccinati contro il Covid nei Presidi dell’Asp di Palermo. L’attività che ha avuto inizio nella giornata di ieri è proseguita oggi a Villa delle Ginestre, Ospedale Ingrassia, “Cimino” di Termini Imerese, “Dei Bianchi” di Corleone, “Civico” di Partinico e “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana. Nei dati comunicati alla piattaforma nazionale dall’Azienda sanitaria del capoluogo rientra, pure, l’Ospedale Giglio di Cefalù.

“L’adesione del personale è massiccia a conferma della sensibilità degli operatori e della ferma convinzione della straordinaria importanza del vaccino per vincere la battaglia contro il coronavirus – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – nel rispetto di quanto stabilito, sono stati vaccinati medici, infermieri ed operatori socio sanitari impegnati nelle corsie di ospedali o nel territorio nell’assistenza e cura dei pazienti covid-positivi. Sono 8.190 le dosi consegnate ieri all’Asp e custodite nella cella refrigerata di Villa delle Ginestre.

Le squadre di vaccinatori, allestite e messe in campo in pochissimo tempo, hanno lavorato intensamente e continueranno a farlo nei prossimi giorni per utilizzare tutte le dosi, in questo primo momento, disponibili. Siamo grati a tutto il personale che ha dato il contributo organizzativo sacrificando anche le giornate dedicate alla festività”.

Dopo i primi 3 giorni in cui a Villa delle Ginestre sono stati vaccinati 150 operatori sanitari provenienti, anche, da altre Aziende siciliane, come detto ieri ed oggi sono stati altri 1.008 a ricevere il siero nelle sedi così ripartite: “Giglio” 167; Villa delle Ginestre 289; Ospedale Ingrassia 82; Ospedale “Cimino” di Termini Imerese 129; “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana 78; Ospedale “Dei Bianchi” di Corleone 96 ed Ospedale “Civico” di Partinico 167. L’attività proseguirà nei prossimi giorni, compresi i festivi.

