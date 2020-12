Strade e marciapiedi a Palermo, via libera alla manutenzione: 46 milioni in 4 anni

Quarantasei milioni di euro in 4 anni per le manutenzioni ordinarie di strade e marciapiedi e per gli interventi di emergenza a Palermo. La gara sarà indetta dal Comune nelle prossime settimane, divisa in otto lotti che si sovrappongono quasi completamente al territorio delle otto circoscrizioni.

Lo ha deciso la giunta nella seduta del 23 dicembre approvando la documentazione predisposta dagli uffici tecnici guidati da Maria Prestigiacomo, che include i capitolati e le linee guida per gli interventi.

Per ciascuna area sono stati definiti i metri quadri che saranno oggetto di intervento e i relativi costi. Quali strade e marciapiedi specificatamente saranno deciso di concerto con le Circoscrizioni. Le schede tecniche contengono sia una analisi dello stato attuale sia una specifica delle tipologie degli interventi, per esempio nel caso del centro storico, i dettagli sulle modalità di intervento nelle strade a basolato o porfido.

I lavori comprendono anche la "messa a livello" di pozzetti, tombini e caditoie, lì dove per lavori precedenti questi si trovassero adesso in dislivello rispetto al manto stradale.

I 31 milioni destinati in modo specifico ai lavori (altri 15 sono per le spese accessorie quali quelle per la sicurezza, le assicurazioni, indagini geognostiche, conferimento in discarica dei materiali di risulta, ecc), saranno così suddivisi.

- I Circoscrizione 2,4 mln;

- II Circoscrizione 2,7 mln;

- III Circoscrizione 3,5 mln;

- IV Circoscrizione 4,9 mln;

- V Circoscrizione 5,3 mln

- VI Circoscrizione 3,6 mln

- VII circoscrizione 1,8 mln;

- VIII Circoscrizione 6,6 mln

Il sindaco Leoluca Orlando: "Un lavoro tecnico lungo e complesso, certamente reso ancora più difficilie dalle restrizioni necessarie per il contenimento del Covid-19, che ha finalmente portato ad un articolato piano di interventi di cui la città ha certamente bisogno. Un piano che contiamo possa iniziare nella prima metà del prossimo anno".

