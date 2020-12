Acqua torbida dopo il maltempo, disagi a Palermo e da Balestrate a Isola delle Femmine

Acqua torbida prelevata dall'invaso Poma dopo il maltempo di ieri e così rimane fermo l'impianto di potabilizzazione Cicala. Inevitabile il verificarsi da oggi di disservizi, con una forte riduzione delle pressioni in rete, fino all’interruzione dell’erogazione idrica, in tutti i comuni della fascia costiera occidentale alimentati dall’acquedotto Jato. Disagi a Balestrate e Trappeto (zone esterne), Terrasini e Cinisi (reti non gestite da Amap), Carini (zone C.so Italia e S. Anna), Capaci e Isola delle Femmine.

Per quanto riguarda la città di Palermo, disservizi nei distretti della zona Nord e nei distretti pedemontani: Villagrazia, Boccadifalco (zona bassa), Rocca e Borgonuovo.

L'Amap è già al lavoro per consentire in tempi brevi il rispristino della normale funzionalità dell’impianto di potabilizzazione Cicala.

