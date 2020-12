Cadute le accuse di abusi sui figli, assolto un posteggiatore di Palermo

Assolto in appello dopo una condanna a 10 anni per un fatto gravissimo: violenza sessuale nei confronti dei figli. È la vicenda - raccontata da Leopoldo Gargano sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - di un posteggiatore abusivo di Palermo.

Sentenza di primo grado ribaltata, dunque, per Francesco A., 42 anni, che lavorava nel centro storico, a due passi dall'Ars, e difeso dall’avvocato Salvatore Gambino, che è riuscito a convincere la terza sezione della Corte d’appello, presieduta da Dario Gallo, che le accuse erano contraddittorie, prive di riscontri concreti.

La storia risale a una decina di anni fa, quando i bambini avevano 8 e 10 anni e vivevano col padre in un’abitazione vicino al Policlinico di Palermo, mentre adesso sono stati tolti al genitore e sono stati adottati da famiglie che non vivono in città. E proprio dalla denuncia dalla mamma affidataria di uno dei ragazzino nacque l'indagine e poi il processo.

