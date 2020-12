Incidente questa mattina in viale delle Scienze, a Palermo. Nello scontro tra un'automobile e uno scooter un uomo è rimasto ferito.

Sul posto gli agenti della polizia municipale e il personale del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale. Gli agenti hanno eseguito i rilievi per accertare le cause dell'incidente.

Inevitabilmente, il traffico veicolare è andato in tilt.

