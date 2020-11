Palermo, blitz antidroga allo Sperone: 5 arrestati

La polizia di Stato ha tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti cinque palermitani, nel quartiere Sperone. In azione gli agenti del commissariato Brancaccio. I servizi di osservazione e appostamento nei pressi di alcuni box in via Mariano Campo hanno permesso di notare la presenza degli arrestati. I poliziotti sono riusciti a documentare diverse cessioni.

I pusher avevano messo a punto anche alcuni accorgimenti: mentre due di loro si dedicavano all’attività di spaccio, gli altri si occupavano sia di vigilare un locale poco distante, sulla stessa via, adibito a deposito di stupefacente. Trovate 51 dosi di sostanza stupefacente del tipo crack, risultata poi positiva al controllo narcotest alla cocaina, e denaro di vario taglio per un totale di 445 euro. I cinque sono stati condotti nel carcere Lorusso di Pagliarelli.

