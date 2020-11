Coronavirus, torna a pieno regime la Neurochirurgia dell'ospedale Cervello di Palermo

È ripresa a pieno regime l'attività del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cervello di Palermo.

Lo rende noto l’azienda sottolineando che già da ieri sono stati riattivati i ricoveri ordinari, urgenti e le attività ambulatoriali (anche in regime Alpi) che, per alcuni casi di contagio da Coronavirus che si erano verificati in riferimento a pazienti e operatori, nei giorni scorsi erano stati sospesi in via cautelare, in conformità ai protocolli prescritti in materia di qualità del rischio clinico e al fine di espletare la sanificazione e la disinfestazione ambientale, effettuate come da procedura.

© Riproduzione riservata