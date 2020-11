Bisca clandestina a Bagheria, sequestrata la sala da gioco e denunciati in sette

Scoperta una bisca clandestina a Bagheria. Ad effettuare i controlli, i finanzieri che insospettiti dal via vai di persone nei pressi di un locale situato nel centro cittadino, sono entrati, scoprendo che veniva praticato gioco d’azzardo in diversi tavoli.

Proprio in quel momento erano presenti sei persone intente a giocare a carte utilizzando soldi e fiches.

Il gestore del locale, un pensionato, non è stato in grado di esibire alcuna documentazione autorizzativa della sala da gioco e i sette sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di organizzazione e partecipazione al gioco d’azzardo.

La sala da gioco è stata sequestrata insieme al materiale trovato.

