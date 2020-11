Mancato rispetto delle misure anticovid, chiuso un locale a Palermo

La Polizia Municipale di Palermo, nell’ambito degli interventi finalizzati al rispetto delle misure di contenimento del Covid 19, ha sequestrato un minimarket di via San Lorenzo.

Gli agenti del Nucleo controllo attività commerciali, che hanno effettuato il sopralluogo, hanno accertato che all’interno del locale

in cui c’erano una ventina di avventori, venivano somministrate bevande alcoliche al banco, senza che il gestore avesse la prescritta autorizzazione e in violazione del DPCM che prevede il divieto di somministrazione sul posto o nelle vicinanze.

Il titolare, che non indossava la mascherina, è stato multato per un importo complessivo di 5.800 euro e l’attività è stata sequestrata per 5 giorni, sanzione accessoria prevista per i gestori degli esercizi commerciali che non si attengono alle linee guida Stato Regioni allegate al DPCM.

