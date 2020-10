Movida a Palermo, continuano i controlli e scattano le multe

Nel fine settimana sono stati effettuati controlli in zone segnalate dai residenti e, in particolare, in via Bara all’Olivella, in via Dei Corrieri e in piazzetta Meli, elevando sanzioni per più di 3.100 euro.

In via Bara all’Olivella gli agenti della Polizia Municipale e gli agenti del Commissariato PS Palermo Centro hanno segnalato all’Autorità giudiziaria e verbalizzato il titolare di un pub che svolgeva illecitamente l'attività di ristorazione all’aperto senza la prescritta concessione di suolo pubblico occupando arbitrariamente, con tavoli e sedie, una porzione di 50 metri quadrati di area pubblica, corrispondente a circa il 50 per cento della carreggiata.

Inoltre, il titolare non rispettava i termini prescritti dal Regolamento comunale sui Dehors e il locale era sprovvisto della prescritta DIA sanitaria esterna e dell'autorizzazione per il posizionamento della tenda solare. Al titolare sono state elevate sanzioni per 1.578 euro e lo stesso è stato segnalato all’Autorità giudiziaria.

Un pub di piazzetta Meli è risultato regolare ai controlli. Gli agenti di Polizia Municipale e i carabinieri della stazione di piazza Marina hanno controllato un pub di via Dei Corrieri, che svolgeva anch’esso attività di ristorazione all’aperto senza la prescritta concessione di suolo pubblico, il titolare è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per aver occupato arbitrariamente con tavoli e sedie una porzione di 60 metri quadrati di area pubblica invadendo circa il 40 per cento della carreggiata, al fine di trarne profitto.

Gli agenti e i carabinieri hanno altresì elevato sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento comunale sui Dehors, per la mancanza della prescritta DIA sanitaria esterna e per la mancata autorizzazione per il posizionamento della tenda solare, per un totale di euro 1578.

