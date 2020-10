Coronavirus, positivo prete di Casa Professa a Palermo: sospese le messe

Positivo un prete gesuita della chiesa Casa Professa a Palermo. A confermarlo gli stessi sacerdoti che hanno annunciato la chiusura della chiesa del Gesù per oggi e la conseguente sospensione delle Messe domenicali.

Una decisione presa "per motivi precauzionali legali alla comunità dei Gesuiti di Casa Professa". Dalla

comunità dopo avere spiegato che "si tratta di un anziano padre gesuita già in isolamento nella sua stanza per altre patologie", assicurano di avere immediatamente avvisato l’Asp ed avviato il protocollo che prevede l’auto quarantena in attesa dei tamponi.

"Nessuno di noi accusa sintomi, siamo certi che non c'è stata alcuna possibilità di contatto, ma è giusto rispettare le

procedure". La chiesa riaprirà al pubblico domani ma le Messe feriali rimarranno sospese sino a nuove disposizioni.

