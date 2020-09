Coronavirus, paziente positivo all'ospedale di Petralia Sottana

Un nuovo caso di coronavirus nel Palermitano. Un paziente ricoverato all’Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana è risultato positivo al terzo tampone. Dopo avere effettuato l'accesso in pronto soccorso è, sempre, rimasto in isolamento senza aver mai avuto contatti con altri degenti.

Il paziente era risultato negativo, sia dopo l’accesso al pronto soccorso, sia dopo il ricovero. Considerata la presenza di una sintomatologia riconducibile all’infezione da Covid-19, si è provveduto ad effettuare un terzo tampone che ha dato infine esito positivo. Il paziente è stato già trasferito in un ospedale a Palermo.

Tutti gli operatori che hanno provveduto alle cure e il personale del seggio elettorale che ha raccolto il voto del paziente nelle giornate dedicate alla consultazione referendaria, hanno sempre utilizzato i dispositivi di protezione.

La direzione del presidio ospedaliero ha provveduto a far sanificare i locali ed a tracciare i contatti con gli operatori che si stanno sottoponendo al tampone. L’ospedale, che non ha mai interrotto l’attività, funziona regolarmente in tutte le sue articolazioni.

